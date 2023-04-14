Приостановленную из-за сильного ветра работу Керченской переправы возобновили

Работу Керченской паромной переправы приостановили утром 14 апреля из-за усиления ветра. О возобновлении работы паромов сообщили в 13:51 того же дня.

В настоящее время паромное сообщение осуществляется в штатном режиме. Работают три парома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восстановить паромное сообщение планировали до 17:00 14 апреля.