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Приостановленную из-за сильного ветра работу Керченской переправы возобновили

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/priostanovlennuyu-iz-za-silnogo-vetra-rabotu-kerchenskoj-perepravy-vozobnovili
Приостановленную из-за сильного ветра работу Керченской переправы возобновили
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Работу Керченской паромной переправы приостановили утром 14 апреля из-за усиления ветра. О возобновлении работы паромов сообщили в 13:51 того же дня.

В настоящее время паромное сообщение осуществляется в штатном режиме. Работают три парома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восстановить паромное сообщение планировали до 17:00 14 апреля.

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