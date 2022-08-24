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Приостановку морского сообщения между Сочи и Новороссийском продлили до 26 августа

Общество
24.08.2022 08:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/priostanovku-morskogo-soobshheniya-mezhdu-sochi-i-novorossijskom-prodlili-do-26-avgusta
Приостановку морского сообщения между Сочи и Новороссийском продлили до 26 августа
Приостановку морского сообщения между Сочи и Новороссийском продлили до 26 августа

Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи приостановили с 20 августа по техническим причинам.

«23-25 августа все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов», — говорится на сайте перевозчика «Водоходъ».

Чтобы вернуть деньги за билет, нужно заполнить заявление на возврат. Если билет покупался в кассах, для возврата нужно обратиться туда, если у агентов — к агенту. Если на сайте, необходимо прислать заявление на возврат денег по электронной почте [email protected]

Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи выполняют на суднах с подводными крыльями «Грифон». Время в пути составляет около 3 часов.

Читайте также: регулярные морские рейсы между Мариуполем и Ейском начнутся с 5 сентября.

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