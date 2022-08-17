Регулярные морские рейсы между Мариуполем и Ейском начнутся с 5 сентября

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Об этом 17 августа сообщили в ГУП «Администрация морского порта города Мариуполь».

В Мариуполь из Ейска 17 августа прибыл первый пробный паром «Лаврентий». После этого власти порта сообщили о том, что 5 сентября состоится первый регулярный рейс грузопассажирских перевозок. Однако в пункте назначения необходимо создать необходимую для обслуживания судов инфраструктуру. Сейчас ведутся переговоры по подготовке специального причала для паромов или использования уже имеющихся. Вопрос решится после консультаций специалистов по гидротехническому сооружению.

Паром «Лаврентий» вмещает до 700 т грузов, в том числе до 20 автофур и более 130 пассажиров. О запуске регулярной паромной линии Ейск — Мариуполь Минобороны России объявило 27 июля. Паром будет доставлять грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры населенных пунктов Донбасса, сообщает ТАСС.

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