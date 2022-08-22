Приостановку морского сообщения между Новороссийском и Сочи продлили до 24 августа
Общество
22.08.2022 19:32
Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи приостановили с 20 августа из-за технических причин.
«22-24 августа все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов», — говорится на сайте перевозчика «Водоходъ».
Чтобы вернуть деньги за билет, нужно заполнить заявление на возврат. Если билет покупался в кассах, для возврата нужно обратиться туда, если у агентов — к агенту. Если на сайте, необходимо прислать заявление на возврат денег по электронной почте [email protected]
Морские рейсы по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи выполняют на суднах с подводными крыльями «Грифон». Время в пути составляет около 3 часов.
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