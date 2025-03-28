Приостановкой ремонта Свято-Успенского монастыря обеспокоены жители Кореновска

По словам местных жителей, почти год не видно рабочих на территории Свято-Успенского женского монастыря. Ветхое старинное здание не укрепляют, тем временем фасад продолжает разрушаться.

Лидия и Наталья Королевы в Кореновске живут с рождения. Они с нетерпением ждут восстановления здания.

«Мы так думаем, что восстановят. Уже начали ремонт, это же документация, понимать надо», — поделилась жительница Кореновска Наталья Королева.

Свято-Успенский женский монастырь находит особое место в сердце Ирины Трухачевой, потому затянувшиеся работы вызывают у женщины непонимание.

«Это недопустимо, почему так произошло. Давно уже было известно, что там грунтовые воды, почему их тогда не откачали — непонятно», — пожаловалась жительница Кореновска Ирина Трухачева.

«Спустя почти год здесь мало что изменилось, участок около монастыря остается перекрытым. Оградительные заборы на месте, а вот предупредительных лент больше не видно. Жителей и гостей города все еще просят не подходить к зданию слишком близко, это может быть опасно, а потому аварийную зону придется обойти», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

В июле прошлого года «Факты» уже снимали сюжет про реконструкцию исторического памятника. Тогда работы находились на втором этапе из основных четырех. Рабочие должны были заменить систему гидроизоляции, кровлю и обновить фасад. Здесь подрядчик столкнулся с проблемой — подъемом грунтовых вод. Они скапливались в подвалах здания и размывали фундамент. Из-за этого здание и просело, а по стенам пошли трещины. Но с тех пор активные работы стоят на паузе, на что внимание обращают и жители Кореновска.

В краевом управлении госохраны объектов культурного наследия сообщили, что работы за ограждением действительно временно приостановили. Основная причина — сбор дополнительной документации подрядчиком.

«По мнению подрядчика, необходимо провести дополнительные исследования, заложить скважины, изучить геологию. Управлением принимается комплекс мер по скорейшему понуждению подрядчика к проведению работ — это и привлечение к административной ответственности, и понуждение в судебном порядке», — отметил начальник отдела госнадзора и административной практики управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Алексей Соловьев.

Также журналисты попросили прояснить ситуацию представителей Тихорецкой епархии. Там объяснили, что работы на объекте приостановлены в связи с дообследованием территории.

«Необходимо сделать проектно-сметную документацию для консервации здания, чтобы сохранить памятник более или менее целым, а потом уже решать вопрос с его реставрацией. Для верующих людей это очень важно», — сказал епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.

Читайте также: зоны охраны определили для старинного храма в станице Успенской.

Подпишись, здесь всегда интересно.