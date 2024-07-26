Здание Свято-Успенского женского монастыря треснуло по швам в Кореновске

Реконструкцию храма начали еще летом 2020 года, а недавно во время ремонтных работ по фасаду здания, признанного памятником архитектуры, пошли трещины, отвалилась часть штукатурки и покосился балкон.

С рождения в Кореновске живет 72-летняя Ольга Москалева. По ее словам, старинный особняк на улице Красной помнит с самого детства. Когда в 1992 году в его стенах учредили монастырь, стали ходить в храм всей семьей. Там же 16 лет назад Ольга Васильевна крестила своего внука.

«Я очень часто туда хожу. Монахини тебя встречают сразу. Я там пасхи освящаю каждый год», ― делится жительница Кореновска Ольга Москалева.

Свято-Успенскому женскому монастырю этим летом исполняется 32 года. За свою внушительную историю, а у здания она началась в 1911 году, на этом месте успели побывать и купеческий банк, и педучилище, и топографическая военная часть. Это еще помнят жители города:

― Пришли сюда военные топографы, 14 топогеодезический отряд, я в нем служил.

― Я редко хожу, но мне там нравится. Спокойно, уютно.

― Хочется надеяться, что его восстановят, укрепят и здание останется. Это одно из немногих зданий, которые у нас есть в городе.

«Сейчас участок около монастыря перекрыли. Поставили оградительные заборы и повесили предупредительную ленту. Всего оцепили около 50 метров. Жителей и гостей города просят не подходить к зданию слишком близко, это может быть опасно, а потому аварийную зону придется обойти», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Съемочной группе «Фактов» разрешили пройти за ленты и проследить за ходом реконструкции. На проект выделили 30 млн рублей. На первом этапе здесь провели частичные противоаварийные работы. В прошлом году начался второй этап ― замена гидроизоляции, кровли и ремонт фасада. Здесь подрядчик столкнулся с проблемой ― обилием грунтовых вод. Они скапливаются в подвалах здания и размывают фундамент. Из-за этого здание просело, а по стенам пошли трещины.

«Порешили на том, что будет постепенная засыпка данной территории с обследованием именно конструктива. Дальнейшие противоаварийные меры рекомендовали провести в течение 30 дней», ― отмечает начальник отдела памятников архитектуры, истории и монументального искусства управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Алексей Петриченко.

Восстановление монастыря ― процесс необходимый, рассказал игумен Трифон Алексеев, благочинный Кореновского церковного округа.

«Здесь около 10 человек насельниц, их них несколько монахинь. Настоятельница, несколько монахинь, остальные все трудники, послушницы. Монастырь ― духовной цитадель», ― говорит благочинный Кореновского церковного округа игумен Трифон Алексеев.

Сейчас монахини и послушницы проживают на территории монастыря, но не в основном здании. Там ведутся работы. Впереди еще два этапа реконструкции. Сколько продлится весь процесс, сейчас сказать трудно, но облик исторического строения будет сохранен.

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