Принять участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ могут жители Кубани

Заявить о своем социально значимом проекте в одной из 11 номинаций могут граждане России старше 14 лет.

Премия направлена на поддержку социальных инициатив для помощи людям и улучшения качества жизни. Ее запустили по поручению Владимира Путина и впервые провели в 2021 году.

Принимаются различные проекты. Например, инициатива может быть связана с помощью животным или незащищенным слоям населения. Также проекты можно посвятить экологии, туризму, раскрытию талантов, добровольчеству, науке и т.д. Подробнее узнать о номинациях и подать заявку можно до 15 мая 2023 года на официальном сайте премии. Победители получат гранты до 3 млн рублей и другие призы.

В качестве заявки можно подать уже реализующиеся проекты не только из России, но и из-за рубежа.

В прошлом году Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по количеству заявок премии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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