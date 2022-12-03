Краснодарцы собрали около 12 тонн бумаги во время акции «Миллион — Родине»

Всероссийская акция «Миллион — Родине» проходила с 15 ноября по 1 декабря.

Жители краевой столицы собирали бумагу и картон. В итоге удалось собрать 11,8 т сырья. Организаторы акции определят пятерых победителей в трех номинациях. Им вручат ценные призы.

Акция «Миллион — Родине!» поможет производителям бумаги экономить древесное сырье, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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