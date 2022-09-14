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Принимать документы от кандидатов на должность мэра Краснодара начнут с 15 сентября

Политика
14.09.2022 18:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/prinimat-dokumenty-na-konkurs-mera-krasnodara-nachnut-s-15-sentyabrya
Принимать документы от кандидатов на должность мэра Краснодара начнут с 15 сентября
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кандидаты, планирующие принять участие в отборе кандидатур на должность главы краевого центра, могут передать документы конкурсной комиссии, которая с 15 сентября начнет работать по адресу: улица Красная, 122, кабинет 148.

«Комиссия, которая будет заниматься отбором кандидатур, полностью сформирована. Четырех человек назначили депутаты городской Думы, четырех — назначил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев», — рассказал замначальника управления делами Гордумы Краснодара Кирилл Перцев.

Он отметил, что конкурсная комиссия 14 сентября провела первое организационное заседание. В ее состав от Гордумы вошли: председатель Вера Галушко, ее первый заместитель – Галина Ермакова, председатель городской общественной палаты Юрий Ткаченко и Кирилл Перцев.

Губернатор Кубани включил в состав комиссии главу департамента внутренней политики Краснодарского края Александра Топалова, начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Краснодарского края Василия Пархоменко, председателя Общественной палаты региона Любовь Попову и начальника краевого управления правового обеспечения, реестра и регистра Татьяну Марееву.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Краснодара пройдет до 8 ноября. Участники могут подать документы до 14 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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