Принадлежащему ФК «Краснодар» игроку Шапи-Сулейманову грозит дисквалификация за драку в Израиле

Футболист стал участником потасовки после матча чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы.

Во время драки полузащитнику израильского «Хапоэль» Магомеду Шапи-Сулейманову, права на которого принадлежат «Краснодару», дал пощечину хавбеку соперников Долеву Хазизу. По данным СМИ, после этого инцидента израильский клуб отказался от выкупа Шапи у «Краснодара».

Отмечается, что в ходе слушаний трибунала Израильской футбольной ассоциации для Сулейманова потребовали дисквалификацию на 12 матчей.

«Это мой первый сезон в Израиле. У нас было четыре игры с «Маккаби», это всегда было очень напряженно. Мы никогда не попадали в подобные ситуации. После игры я написал Хазизу и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и не принимал никакого участия в беспорядках в своей карьере», — говорил Сулейманов в ходе обсуждения его дела.

Кроме Сулейманова в ходе трибунала обсуждалось наказание 12 игроков, участвовавших в потасовке, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Хапоэль» планировал выкупить у «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова за 1 млн евро. Сулейманов является воспитанником ФК «Краснодар». За команды родного клуба он провел 107 матчей, забив 19 голов. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за турецкий «Гиресунспор».