«Хапоэль» намерен выкупить у «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова за 1 млн евро

Магомед Шапи-Сулейманов. Фото fckrasnodar.ru

В СМИ появилась информация, что руководство израильского клуба «Хапоэль Беер-Шева» довольно выступлением 22-летнего российского полузащитника и планирует выкупить его у «Краснодара».

«Шапи — это звезда футбола. Мы не видели еще даже 50% от его возможностей», — заявил представитель «Хапоэля».

Согласно контракту, сумма выкупа Магомеда-Шапи Сулейманова составит около 1 млн евро. В этом сезоне полузащитник в 11 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи, сообщает Sports.ru.

Сулейманов является воспитанником ФК «Краснодар». За команды родного клуба он провел 107 матчей, забив 19 голов. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за турецкий «Гиресунспор».

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