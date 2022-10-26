Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ФК «Краснодар» стал одним из лучших клубов РФ по числу воспитанников в высших лигах Европы

Спорт
26.10.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-stal-odnim-iz-luchshih-klubov-rf-po-chislu-vospitannikov-v-vysshih-ligah-evropy
ФК «Краснодар» стал одним из лучших клубов РФ по числу воспитанников в высших лигах Европы
Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

Рейтинг европейских клубов по количеству воспитанников, играющий в высших лигах, подготовили эксперты Международного центра спортивных исследований CIES.

Лидерами Европы по числу играющих воспитанников стали нидерландский «Аякс» — 85, португальская «Бенфика» — 73, а также киевское и хорватское «Динамо» — 72 и 69 соответственно.

Лучшими российскими клубами по числу воспитанников в европейских чемпионатах стали «Локомотив» — 39, «Спартак» — 35 и «Краснодар» — 33.

Согласно исследованию, 18 из 33 воспитанников «быков» сейчас играют за родную команду. Выпускники академии «Краснодара» также выступают за клубы РПЛ: «Локомотив» — Иван Игнатьев, «Динамо» — Даниил Фомин, «Ростов» — Николай Комличенко и Даниил Уткин, «Сочи» — Денис Адамов, «Урал» — Лео Гогличидзе, «Пари НН» — Илья Жигулев и т. д.

При этом по числу играющий в высших лигах Европы воспитанников «Краснодар» опережает в рейтинге такие футбольные гранды, как «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Ливерпуль», «Рома», «Интер» и «Байер».

Читайте также: ФК «Краснодар» и «Сочи» гарантированно получат по 28,2 млн рублей за участие в Кубке России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях