ФК «Краснодар» стал одним из лучших клубов РФ по числу воспитанников в высших лигах Европы

Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

Рейтинг европейских клубов по количеству воспитанников, играющий в высших лигах, подготовили эксперты Международного центра спортивных исследований CIES.

Лидерами Европы по числу играющих воспитанников стали нидерландский «Аякс» — 85, португальская «Бенфика» — 73, а также киевское и хорватское «Динамо» — 72 и 69 соответственно.

Лучшими российскими клубами по числу воспитанников в европейских чемпионатах стали «Локомотив» — 39, «Спартак» — 35 и «Краснодар» — 33.

Согласно исследованию, 18 из 33 воспитанников «быков» сейчас играют за родную команду. Выпускники академии «Краснодара» также выступают за клубы РПЛ: «Локомотив» — Иван Игнатьев, «Динамо» — Даниил Фомин, «Ростов» — Николай Комличенко и Даниил Уткин, «Сочи» — Денис Адамов, «Урал» — Лео Гогличидзе, «Пари НН» — Илья Жигулев и т. д.

При этом по числу играющий в высших лигах Европы воспитанников «Краснодар» опережает в рейтинге такие футбольные гранды, как «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Ливерпуль», «Рома», «Интер» и «Байер».

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