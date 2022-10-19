ФК «Краснодар» и «Сочи» гарантированно получат по 28,2 млн рублей за участие в Кубке России
Спорт
19.10.2022 14:37
Суммарные выплаты участникам Кубка России сезона 2022/23 составят более 1,5 млрд рублей.
За участие в Кубке России каждая команда РПЛ гарантированно получит 28,2 млн рублей. За каждую победу в группе выплатят по 9,5 млн рублей. Максимальные призовые на этом этапе турнира могут составить 85 млн рублей. Общий призовой фонд группового этапа Кубка — 908 млн рублей.
В плей-офф выплаты будут зависеть от сетки турнира. В так называемой верхней сетке с клубами РПЛ общий объем выплат составит 303 млн рублей, в нижней с клубами Первой и Второй лиг — 151 млн рублей. Участник Суперфинала суммарно получат 151 млн рублей, сообщает Metaratings.
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