Приморскую набережную благоустроят в Сочи
Приморская набережная находится между Зимним театром и концертным залом «Фестивальный». Пешеходную зону со всех сторон окружает Приморский парк.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что это один из основных гостевых маршрутов в центре города.
«Здесь любят проводить время наши жители и обязательно хотя бы раз во время отдыха в Сочи бывают гости курорта. Поручил разработать концепцию его благоустройства. Соединяем городские пространства пешеходными связями и создаем на них новые точки притяжения в рамках реализации флагманского проекта «Две реки — одно море», — сказал Копайгородский.
В рамках благоустройства тротуарное покрытие приведут к единому архитектурному стилю и смонтируют систему водоотведения.
Также глава курорта поручил очистить верхнюю Приморскую набережную от нестационарных торговых объектов. Также приведут в порядок входную группу и лестничные марши напротив гостиницы «Приморская». В городском парке установят современную уличную мебель.
Также планируют привести в порядок малые архитектурные формы на набережной. В частности, установленные недалеко от Пушкинской библиотеки скульптуры снабдят QR-кодом, содержащим информацию об Александре Пушкине.
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