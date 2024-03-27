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Приложение Mir Pay исчезло из магазина Google Play

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prilozhenie-mir-pay-ischezlo-iz-magazina-google-play
Приложение Mir Pay исчезло из магазина Google Play
Фото Giftpundits, pexels.com

Мобильное приложение Mir Pay для оплаты картой «Мир» через смартфон пропало из магазина приложений Google Play для устройств на Android.

Кроме того, из магазина пропали приложения «СБПэй» и «Привет!». На устройствах Apple эти приложения пропали еще в конце февраля — когда Национальная система платежных карт попала под санкции США.

Поддерживать карты платежной системы «Мир» перестанут и Samsung Pay.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно», — говорится в пресс-релизе компании.

С клубными картами и картами постоянного клиента сервис продолжит работать, сообщает РИА «Новости».

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