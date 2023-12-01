Мобильное приложение РЖД удалили из App Store
Общество
01.12.2023 17:58
Об удалении приложения «РЖД Пассажирам» с платформы для владельцев айфонов стало известно 1 декабря.
В РЖД уточнили, что это никак не повлияет на работу уже установленных приложений. Однако владельцы айфонов в ближайшее время не смогут установить его заново.
«Установленные версии продолжат работать. Переустанавливать и обновлять их не рекомендуется», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.
Приложение РЖД по-прежнему доступно для скачивания и обновления на платформе для Android.
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