Мобильное приложение РЖД удалили из App Store

Об удалении приложения «РЖД Пассажирам» с платформы для владельцев айфонов стало известно 1 декабря.

В РЖД уточнили, что это никак не повлияет на работу уже установленных приложений. Однако владельцы айфонов в ближайшее время не смогут установить его заново.

«Установленные версии продолжат работать. Переустанавливать и обновлять их не рекомендуется», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Приложение РЖД по-прежнему доступно для скачивания и обновления на платформе для Android.

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