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Мобильное приложение РЖД удалили из App Store

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilnoe-prilozhenie-rzhd-udalili-iz-app-store
Мобильное приложение РЖД удалили из App Store
Фото unsplash.com

Об удалении приложения «РЖД Пассажирам» с платформы для владельцев айфонов стало известно 1 декабря.

В РЖД уточнили, что это никак не повлияет на работу уже установленных приложений. Однако владельцы айфонов в ближайшее время не смогут установить его заново.

«Установленные версии продолжат работать. Переустанавливать и обновлять их не рекомендуется», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Приложение РЖД по-прежнему доступно для скачивания и обновления на платформе для Android.

Читайте также: приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store. Установленные ранее приложения продолжают работать.

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