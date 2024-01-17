Приложение «Городские парковки Краснодаре» недоступно из-за атаки хакеров

Пользователи 17 января столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения для оплаты муниципальных парковок краевой столицы.

Ситуацию с оплатой парковок прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Причиной сбоя явилась хакерская атака на ресурсах российских провайдеров связи», — говорится в сообщении МЦУ.

В ближайшее время оплатить муниципальные парковки Краснодара можно через приложение «Сбербанк Онлайн» или паркоматы. О восстановлении работы приложения «Городские парковки Краснодара» сообщает дополнительно.

Читайте также: муниципальные парковки Краснодара увеличат на 2 тыс. машиномест. Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.