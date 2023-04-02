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Приходите завтра: QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар» на 2 апреля закончились

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prihodite-zavtra-qr-kody-dlya-poseshheniya-yaponskogo-sada-v-parke-krasnodar-na-2-aprelya-zakonchilis
Приходите завтра: QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар» на 2 апреля закончились
Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

Желающих посетить новую локацию парка «Краснодар» все еще больше, чем Японский сад способен вместить. Около 7:20 2апреля у входа снова собралась огромная очередь, а QR-коды закончились уже к 9:50.

Видеозапись, запечатлевшую очередь в Японский сад, выложили в Telegram-канале «Японский сад Краснодар».

«На сегодня кодов нет! Если будут изменения сообщим», — написали в Telegram-канале.

Пройти на территорию Японского сада можно только по QR-коду с 7:00 до 21:15.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для получения QR-кода нужно зарегистрироваться на официальном сайте Японского сада.

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