Приходите завтра: QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар» на 2 апреля закончились
Общество
02.04.2023 11:11
Желающих посетить новую локацию парка «Краснодар» все еще больше, чем Японский сад способен вместить. Около 7:20 2апреля у входа снова собралась огромная очередь, а QR-коды закончились уже к 9:50.
Видеозапись, запечатлевшую очередь в Японский сад, выложили в Telegram-канале «Японский сад Краснодар».
«На сегодня кодов нет! Если будут изменения сообщим», — написали в Telegram-канале.
Пройти на территорию Японского сада можно только по QR-коду с 7:00 до 21:15.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», для получения QR-кода нужно зарегистрироваться на официальном сайте Японского сада.
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