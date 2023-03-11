Пригожин заявил, что у него появились политические амбиции на 2024 год
Политика
11.03.2023 16:44
Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в следующем году планирует баллотироваться в президенты Украины.
Об этом он заявил в интервью военному корреспонденту Александру Симонову в Бахмуте, за который сейчас ведутся бои.
«Сейчас будет важное заявление, которое поразит всех россиян и весь мир. У меня появились политические амбиции, глядя на все вокруг, я и принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским» — заявил Пригожин.
Он отметил, что если выиграет выборы, то «тогда все будет хорошо и снаряды будут больше не нужны».
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