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Пригожин заявил, что у него появились политические амбиции на 2024 год

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prigozhin-zayavil-chto-u-nego-poyavilis-politicheskie-ambitsii-na-2024-god
Фото t.me/brussinf

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в следующем году планирует баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он заявил в интервью военному корреспонденту Александру Симонову в Бахмуте, за который сейчас ведутся бои.

«Сейчас будет важное заявление, которое поразит всех россиян и весь мир. У меня появились политические амбиции, глядя на все вокруг, я и принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским» — заявил Пригожин.

Он отметил, что если выиграет выборы, то «тогда все будет хорошо и снаряды будут больше не нужны».

Читайте также: центры по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.

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