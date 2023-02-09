Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен

Об этом глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, отвечая на запрос одного из интернет-изданий.

«Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Заключенных, отбывающих наказание в исправительных колониях, начали набирать в ЧВК «Вагнер» летом прошлого года. С ними заключали контракт на 6 месяцев на стандартных для компании условиях. По истечении этого контракта заключенные получают помилование. Некоторые уже бывшие заключенные отработали полугодовой контракт и отправились домой.

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