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Сочинский блогер, осужденный за вымогательство, погиб во время специальной военной операции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskij-bloger-osuzhdennyj-za-vymogatelstvo-pogib-vo-vremya-spetsialnoj-voennoj-operatsii
Сочинский блогер, осужденный за вымогательство, погиб во время специальной военной операции
Фото t.me/chepsochi

Блогер из Сочи Вахтанг Езугбая погиб в январе в ДНР.

Вахтанг Езугбая ушел на спецоперацию добровольцем осенью прошлого года. Он участвовал в СВО в составе группы ЧВК «Вагнер».

Ранее Вахтанг Езугбая был осужден за вымогательство на 4 года и отбывал срок в колонии. Погибшего в ходе специальной военной операции Вахтанга Езугбая с воинскими почестями похоронили 4 февраля на Барановском кладбище в Сочи.

Читайте также: в Сочи блогера и юриста признали виновными по делу о вымогательстве.

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