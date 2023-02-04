Сочинский блогер, осужденный за вымогательство, погиб во время специальной военной операции

Блогер из Сочи Вахтанг Езугбая погиб в январе в ДНР.

Вахтанг Езугбая ушел на спецоперацию добровольцем осенью прошлого года. Он участвовал в СВО в составе группы ЧВК «Вагнер».

Ранее Вахтанг Езугбая был осужден за вымогательство на 4 года и отбывал срок в колонии. Погибшего в ходе специальной военной операции Вахтанга Езугбая с воинскими почестями похоронили 4 февраля на Барановском кладбище в Сочи.

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