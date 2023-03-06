Пригожин отправил подарки украинским женщинам. Видео
Политика
06.03.2023 11:40
Видеозапись, на которой ЧВК «Вагнер» отправляет посылки, опубликовала в соцсетях пресс-служба Евгения Пригожина 6 марта.
На кадрах видно, как на одной из коробок Пригожин маркером пишет «Украинским женщинам от ЧВК «Вагнер». С 8 Марта!».
Коробки погрузили в спецавтомобиль, но борту которого также сделали надпись «С 8 Марта!»
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