Приговор по делу о поставке комплексов для Крымского моста огласят 16 января

Бывший глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков обвиняется в причастности к поставке неэффективных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым.

Приговор в 16:00 огласит Второй Западный окружной военный суд.

Ранее гособвинитель запросил для Волкова 7 лет колонии, а также лишения подсудимого госнаград и звания полковника. Сам же Сергей Волков себя виновным не считает — он настаивает, что действовал согласно законодательству и установленному порядку.

Согласно обвинительному заключению и материалам дела, Росгвардия и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» по результатам аукциона заключили госконтракт на 395,5 тыс. рублей на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-2020». Они применяются для борьбы с беспилотниками, поэтому их планировали использовать для защиты Крымского моста и газопровода.

Гособвинитель полагает, что Волков знал, что тактико-технические характеристики комплексов решить задачи по борьбе с БПЛА не позволяли, из-за того, что не могли подавить их радиосигналы. Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель-монополист. Сам полковник утверждает, что комплексы изначально предназначались для защиты подразделений морского управления Росгвардии, а не Крымского моста, тем не менее оборудование установили, сообщает ТАСС.

Читайте также: Песков назвал «чушью» строительство тоннеля под Крымским мостом.