«Во все тяжкие»: приезжий организовал нарколабораторию в съемной квартире в Сочи

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими.

На Сухумском шоссе оперативники задержали 27-летнего жителя Нижегородской области, которого подозревали в распространении наркотиков. Из съемной квартиры в Хостинском районе, где временно жил мужчина, изъяли около 100 гр мефедрона, электронные весы, упаковочный материал, и необходимые для производства наркотиков предметы. Установили, что злоумышленник планировал изготавливать наркотик и сбывать его на территории курорта.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Мужчина находится под стражей, расследовании продолжается, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: почти 2 кг «мефа» изъяли в подпольной нарколаборатории в Сочи.