Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Приезжий угрожал водителю пистолетом в Сочи. Оружие оказалось игрушкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-ugrozhal-voditelyu-pistoletom-v-sochi-oruzhie-okazalos-igrushkoj
Приезжий угрожал водителю пистолетом в Сочи. Оружие оказалось игрушкой
Фото t.me/police_sochi

О дорожном конфликте на улице Вишневой в полицию Сочи сообщил очевидец. Мужчина рассказал, что один из водителей угрожал оппоненту предметом, похожим на пистолет.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что «оружие» — это игрушечный пластмассовый пистолет.

Проверка по факту инцидента продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: бивших стекла в подъезде и угрожавших соседям дебоширов задержали в Сочи.

Статьи
Топ-5 мест, которые стоит посетить в Анапе
Топ-5 мест, которые стоит посетить в Анапе
Врач скорой помощи назвал первые действия при ДТП с пострадавшими
Врач скорой помощи назвал первые действия при ДТП с пострадавшими
Топ-5 упражнений для худых рук
Топ-5 упражнений для худых рук
15 самых известных высказываний Михаила Задорнова
15 самых известных высказываний Михаила Задорнова
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 июля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях