Приезжий угрожал водителю пистолетом в Сочи. Оружие оказалось игрушкой

О дорожном конфликте на улице Вишневой в полицию Сочи сообщил очевидец. Мужчина рассказал, что один из водителей угрожал оппоненту предметом, похожим на пистолет.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что «оружие» — это игрушечный пластмассовый пистолет.

Проверка по факту инцидента продолжается, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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