Приезжий угнал легковушку в Белореченске, чтобы покататься по городу

Полицейские задержали по горячим следам 46-летнего мужчину, угнавшего автомобиль.

К правоохранителям в Белореченске с заявлением об угоне машины обратился местный житель. Мужчина рассказал, что он оставил транспорт около своего дома на улице Келермесской. Спустя время услышал, как неизвестный уехал на его машине. Догнать водителя потерпевший не успел.

Сотрудники полиции задержали 46-летнего приезжего на одной из улиц Белореченска. Выяснилось, что мужчина вечером шел домой после подработки, увидел незапертый автомобиль, ключи были в замке зажигания. Злоумышленник пояснил, что решил просто покататься.

Владельцу вернули автомобиль. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

