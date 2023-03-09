Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Приезжий «оштрафовал» жителя Краснодара на 10 тыс. рублей за справление нужды на улице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-oshtrafoval-zhitelya-krasnodara-na-10-tys-rublej-za-spravlenie-nuzhdy-na-ulitse
Приезжий «оштрафовал» жителя Краснодара на 10 тыс. рублей за справление нужды на улице
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением об уличном грабеже в полицию Краснодара обратился местный житель.

Он рассказал, что ночью на улице 40-летия Победы возле одного из развлекательных заведений к их компании подошли трое мужчин. Они сделали замечание одному из молодых людей, который справил нужду в общественном месте. Вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки заявитель лишился 10 тыс. рублей, их из его кошелька похитил один из нападавших.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний житель Майкопа. Его задержали в Адыгее, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что деньги успел потратить.

На мужчину завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: в Динском районе служебная овчарка помогла задержать грабителя.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
  2. Купаться еще рано: до конца недели в Краснодарском крае будет очень тепло
  3. Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае
  4. Во время утреннего пожара в частном доме в Сочи погиб 71-летний мужчина
  5. В Новороссийске мошенница выманила у моряка 300 тыс. рублей, чтобы устроить его на иностранный корабль
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях