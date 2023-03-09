Приезжий «оштрафовал» жителя Краснодара на 10 тыс. рублей за справление нужды на улице
С заявлением об уличном грабеже в полицию Краснодара обратился местный житель.
Он рассказал, что ночью на улице 40-летия Победы возле одного из развлекательных заведений к их компании подошли трое мужчин. Они сделали замечание одному из молодых людей, который справил нужду в общественном месте. Вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки заявитель лишился 10 тыс. рублей, их из его кошелька похитил один из нападавших.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний житель Майкопа. Его задержали в Адыгее, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что деньги успел потратить.
На мужчину завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
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