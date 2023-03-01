Привела к дому: в Динском районе служебная овчарка помогла задержать грабителя
В полицию Динского района с заявлением о грабеже обратился таксист. Он рассказал, что вез мужчину из Краснодара в станицу Динскую. Прибыв на место, пассажир похитил у него планшет iPad3 и скрылся.
Ущерб потерпевший оценил в 30 тыс. рублей. Полицейские установили, что пассажиром был ранее судимый 36-летний местный житель. Они направили на поиски подозреваемого оперативную группу, в составе которой был кинолог с немецкой овчаркой по кличке Гуч.
Собака обследовала машину потерпевшего, взяла след и вела полицейского-кинолога шесть кварталов до дома подозреваемого. Мужчину задержали. Похищенный планшет вернули законному владельцу.
На подозреваемого завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району.
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