Приезжий ночью изрисовал баллончиком фасад здания мэрии Краснодара

Случай произошел 10 апреля в ночное время. Молодой человек при помощи аэрозольной краски нанес надписи на здание администрации краевой столицы на улице Красной, 122.

Действия нарушителя попали на камеры видеонаблюдения комплекса «Безопасный город». Благодаря этому правоохранители установили его личность и местонахождение.

Вскоре вандала нашли и задержали. Им оказался 19-летний приезжий из Новосибирска.

Молодого человека привлекли к административной ответственности. За нанесение надписей на фасад здания ему грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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