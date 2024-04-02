Приезжий на Mercedes без номеров устроил дрифт в центре Анапы

Молодой человек дрифтил на одном из перекрестков курорта. Кроме того, он проехался по полосе, предназначенной только для общественного транспорта.

Вскоре сотрудники ДПС остановили Mercedes нарушителя. Выяснилось, что правила дорожного движения нарушил 22-летний житель Новосибирска. Он двигался по Анапе на иномарке без регистрационных номеров.

За нарушения ПДД на водителя Mercedes составили административные протоколы сразу по нескольким статьям: 12.16 КоАП РФ, 12.17 КоАП РФ и 12.1 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

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