Полиция Краснодара ищет водителей, устроивших опасный дрифт возле гипермаркета

В соцсетях 19 марта появился видеоролик, на котором были запечатлены дрифтующие иномарки на парковке гипермаркета на улице Александра Покрышкина.

На записи видно, как молодые люди за рулем Mercedes и BMW дрифтуют возле гипермаркета под одобрительный шум собравшихся вокруг людей. На эти «собрания» — громкий рев моторов, орущую музыку и шумную молодежь — часто жалуются жители ближайших многоэтажных домов.

Ролик привлек внимание правоохранителей. Так, за повреждение дорог нарушителям на видео грозит штраф до 10 тыс. рублей. При этом за управление автомобилем с тонировкой на боковых стеклах водителю Mercedes также грозит штраф в 500 рублей.

«На основании выявленной в сети интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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