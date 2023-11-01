Приезжий из Нальчика из неприязни проломил череп прохожему на улице в Краснодаре

Преступление произошло на улице Дзержинского. Злоумышленника задержали на территории Кабардино-Балкарии.

Местный житель был на улице в компании друзей. В этот момент к ним подошли неизвестные и произошел конфликт. Один из молодых людей сильно избил краснодарца. Он получил множественные переломы костей черепа и ушибы, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Пострадавший сообщил об инциденте в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Нальчика. Его задержали во время служебной командировки в другой регион. Молодой человек признался в совершенном преступлении и заявил, что сильно избил краснодарца из личной неприязни, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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