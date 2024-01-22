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Приезжий из Краснодарского края забил до смерти сожителя своей тещи в Башкирии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-iz-krasnodarskogo-kraya-zabil-do-smerti-sozhitelya-svoej-teshhi-v-bashkirii
Приезжий из Краснодарского края забил до смерти сожителя своей тещи в Башкирии
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Башкортостану

Убийство произошло 11 января в Уфе. Злоумышленник был с женой в гостях у ее матери.

По данным следствия, две пары вместе выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились, из-за чего 33-летний зять напал на 48-летнего сожителя своей тещи. Он несколько раз ударил мужчину ногами по голове, от чего пострадавший скончался.

После драки нападавший с супругой покинули квартиру, однако его вскоре задержали. Возбудили уголовное дело об убийстве. Место происшествия осмотрели, назначили комплекс судебных экспертиз, злоумышленника заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкортостану.

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