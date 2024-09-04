Приезжий из Ингушетии ограбил незнакомого собутыльника в Краснодаре

В отдел полиции Карасунского округа Краснодара обратился местный житель и сообщил о том, что его ограбили в Новознаменском жилом массиве.

Правоохранители установили, что пострадавший выпивал в компании малознакомых людей. Один из собутыльников применил силу и открыто похитил из кармана пострадавшего мобильный телефон. Кроме того, грабитель украл 46 тыс. рублей наличных из машины пострадавшего.

По подозрению в грабеже задержали 34-летнего жителя Республики Ингушетия. Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, вымогательство и незаконный оборот оружия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару

В отделе полиции задержанный сознался в грабеже и сказал, что продал похищенный телефон за 1 тыс. рублей случайному прохожему, а деньги потратил. Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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