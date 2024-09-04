Мне нужна ваша электрошпалоподбойка: житель Кубани обокрал склад на ж/д станции

В линейный отдел МВД России на станции Кавказская поступило заявление о взломе склада и пропаже электрошпалоподбойки.

Электрошпалоподбойка применяется на железнодорожном транспорте для уплотнения балласта под шпалами. Ущерб от действий злоумышленников превысил 30 тыс. рублей.

Сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина с помощью монтировки взломал навесной замок на запорном устройстве двери и пытался вынести электроприбор.

На мужчину завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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