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Мне нужна ваша электрошпалоподбойка: житель Кубани обокрал склад на ж/д станции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mne-nuzhna-vasha-elektroshpalopodbojka-zhitel-kubani-obokral-sklad-na-zh-d-stantsii
Мне нужна ваша электрошпалоподбойка: житель Кубани обокрал склад на ж/д станции
Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

В линейный отдел МВД России на станции Кавказская поступило заявление о взломе склада и пропаже электрошпалоподбойки.

Электрошпалоподбойка применяется на железнодорожном транспорте для уплотнения балласта под шпалами. Ущерб от действий злоумышленников превысил 30 тыс. рублей.

Сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина с помощью монтировки взломал навесной замок на запорном устройстве двери и пытался вынести электроприбор.

На мужчину завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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