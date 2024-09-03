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«Постоянный клиент» вынес 8 бутылок виски из магазина в Красной Поляне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postoyannyj-klient-vynes-8-butylok-viski-iz-magazina-v-krasnoj-polyane
«Постоянный клиент» вынес 8 бутылок виски из магазина в Красной Поляне
Фото t.me/police_sochi

Ущерб от действий любителя бесплатной выпивки составил около 18 тыс. рублей.

По данным следствия, 34-летний житель Азова дважды приходил в один и тот же магазин в Красной Поляне. Он незаметно для продавцов забирал с витрины крепкий алкоголь и уходил, не расплатившись. Мужчина успел вынести восемь бутылок виски, прежде чем продавцы заметили неладное.

Только когда в магазине обнаружилась недостача, продавцы заявили о краже в полицию. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. В беседе с правоохранителями он рассказал, что спиртное успел выпить. На мужчину завели уголовное дело за кражу, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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