Приезжий из Армении грабил могилы на кладбище в Новороссийске
Происшествия
19.10.2023 14:34
С сообщением о краже в полицию обратились жители поселка под Новороссийском. Они рассказали, что с могил их родственников на местном кладбище пропали оградки, скамейки и столы.
Правоохранители установили, что к кражам причастен 25-летний приезжий из Армении. Ночью он приходил на кладбище, выкапывал из земли с мест старых захоронений оградки, вывозил их на тележке и прятал в ближайшей лесополосе.
Утром мужчина сдавал похищенное на металлолом. Установили причастность подозреваемого к четырем аналогичным фактам. Общая сумма ущерба составила 45 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело о краже. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.
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