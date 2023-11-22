Приезжий аферист обокрал жительницу Сочи, которая пустила его пожить

В отдел полиции Центрального района Сочи обратилась 33-летняя местная жительница и сообщила о мошенничестве.

По словам пострадавшей, из ее квартиры пропали украшения из золота, мобильный телефон и ноутбук общей стоимостью 90 тыс. рублей. Под подозрением оказался знакомый женщины — ранее судимый 36-летний уроженец Ростова-на-Дону, которого она пустила к себе пожить. Злоумышленник скрылся и не отвечал на звонки.

Местонахождение подозреваемого установили, его задержали и доставили в отдел. Похищенное у него изъяли. Установлено, что ростовчанин планировал сдать украденное в ломбард.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело о краже. На время следствия задержанного отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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