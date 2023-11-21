Мужчина украл часы в пункте досмотра в аэропорту Сочи и улетел в Омск

В полицию поступило заявление от жительницы Перми о пропаже наручных часов в аэропорту.

Женщина рассказала, что после прохождения предполетного досмотра при выходе на посадку в самолет она обнаружила пропажу часов. В ходе проверки личность подозреваемого установили. Оказалось, что один из пассажиров, который проходил процедуру досмотра, увидел часы и забрал их себе, после чего улетел в Омск. Мужчину задержали по месте жительства. Украденные часы 52-летний житель Омска успел продать, аксессуар изъяли у покупателя.

Возбудили уголовное дело о краже, мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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