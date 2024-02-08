Приезжие за день дважды проехали по пешеходной части набережной в Сириусе

Это произошло 7 февраля. Нарушителей привлекли к ответственности.

Очевидцы опубликовали в социальных видео, на которых видно, как по пешеходной части набережной в Сириусе проехали Lada Priora и Ford Focus. Водители автомобилей сигналили прохожим, чтобы их пропустили. Это нарушение сильно возмутило местных жителей. По их словам, оба автомобиля были из другого региона.

Информацией о нарушении правил дорожного движения заинтересовались полицейские. Правоохранители нашли водителей автомобилей, проехавших по набережной и составили на них административные протоколы по ч. 2 ст. 12.15 КоаП РФ.

За проезд по пешеходной зоне приезжим грозит штраф до 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.

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