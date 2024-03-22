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Приезжего с полным рюкзаком краденого кофе поймали в магазине Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhego-s-polnym-ryukzakom-kradenogo-kofe-pojmali-v-magazine-anapy
Приезжего с полным рюкзаком краденого кофе поймали в магазине Анапы
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Мужчина пытался вынести из магазина 18 упаковок кофе на сумму более 3,5 тыс. рублей.

Тревожный сигнал поступил на пункт вневедомственной охраны из сетевого магазина на улице Красноармейской.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 40-летний приезжий из Красноярского края сложил в рюкзак 18 упаковок кофе различных марок. После он прошел мимо кассы и попытался выйти из магазина. Сотрудники магазина заблокировали двери и вызвали правоохранителей.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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