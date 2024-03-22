Приезжего с полным рюкзаком краденого кофе поймали в магазине Анапы

Мужчина пытался вынести из магазина 18 упаковок кофе на сумму более 3,5 тыс. рублей.

Тревожный сигнал поступил на пункт вневедомственной охраны из сетевого магазина на улице Красноармейской.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 40-летний приезжий из Красноярского края сложил в рюкзак 18 упаковок кофе различных марок. После он прошел мимо кассы и попытался выйти из магазина. Сотрудники магазина заблокировали двери и вызвали правоохранителей.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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