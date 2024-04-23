Приезжего арестовали на 8 суток за экстремистские лозунги на улице в Сочи

В полицию Красной Поляны обратилась местная жительница и сообщила о том, что пьяный мужчина на улице выкрикивает лозунги экстремистского содержания.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали ранее судимого 39-летнего приезжего из Воронежа, который временно жил на курорте.

Нарушителя доставили в пункт полиции и составили два административных протокола — за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и пропаганду или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

Суд назначил нарушителю 8 суток административного ареста и 30 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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