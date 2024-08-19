Приемочная кампания образовательных учреждений завершилась в Краснодарском крае

Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Замглавы Кубани отметила, что в преддверии нового учебного года основная задача — создать максимально комфортные условия для каждого школьника.

«В текущем году из бюджета края на ремонт школ выделено более 1 млрд рублей. Еще 1,5 млрд рублей средств консолидированного бюджета – на капитальный ремонт 141 общеобразовательной организации, в том числе в 42 школах капитально отремонтировали пищеблоки», — написала Анна Минькова.

Минькова отметила, что вопрос организации питания школьников в системе образования занимает ключевое место, так как от него зависит здоровье детей. Учитывая пожелания учеников и их родителей, сейчас идет корректировка школьного меню в 27 муниципалитетах края.

«Немаловажно, что в новом учебном году мы обеспечим бесплатным питанием детей из многодетных семей. Это порядка 53 тыс. ребят. Не первый год мы приводим школы в крае к одному стандарту – для всех детей без исключения действует единое меню», — добавила вице-губернатор.

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