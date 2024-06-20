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Приемная кампания стартовала в вузах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/priemnaya-kampaniya-startovala-v-vuzah-krasnodarskogo-kraya
Видео канала «Кубань 24»

Основной этап, когда выпускники могут подать материалы, продлится до 25 июля. Также можно подать заявку в электронной форме через Госуслуги.

Важные особенности приемной кампании в этом году будут касаться возможности  целевого обучения.

«Каждый заказчик, который хочет видеть у себя выпускника по той или иной специальности, размещает это предложение на портале «Работа в России». Поступающий откликается на это предложение, изучает его, подает заявку», ― рассказал проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию Семен Кустов.

Зачисление в вузы пройдет с 4 по 9 августа.

Читайте также: приемная кампания в колледжи и техникумы Краснодарского края стартует 20 июня.

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