Приемная кампания в колледжи и техникумы Краснодарского края стартует 20 июня

Подать заявление в ссузы региона можно будет заказным письмом, на электронную почту учреждения, через портал «Госуслуги» или лично в образовательной организации.

По словам замглавы Кубани Анны Миньковой, в этом году 136 колледжей и техникумов края примут порядка 23 тыс. первокурсников.

«Заявления на творческие и спортивные специальности будут принимать до 10 августа, на все остальные — до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября», — написала вице-губернатор в Telegram.

Кроме того, выпускников ждут шесть кластеров проекта «Профессионалитет». В их состав вошли 24 учреждения среднего профессионального образования и столько же предприятий-партнеров. Подготовка ведется по 21 практико-ориентированной программе, рассказала замгубернатора.

«Среднее профобразование становится более доступным — в этом году увеличили прием на 2 тыс. бюджетных мест, а 3 тыс. бюджетных мест перераспределили по перспективным направлениям с учетом потребностей экономики», — заключила Анна Минькова.

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