Прием заявок по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» стартовал на Кубани

В медучреждения Краснодарского края планируют привлечь 280 специалистов. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Всего в 2024 году на Кубань планируют привлечь 180 врачей и 100 фельдшеров.

«В прошлом году по программе в медицинские организации края трудоустроились 294 медработника. В 2024-м планируем трудоустроить 280 специалистов. Привлечение специалистов в амбулаторно-поликлиническое звено — одно из приоритетных направлений программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», — написал Евгений Филиппов в Telegram.

Предусмотренные выплаты:

1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, акушерок и медсестер, которые прибыли на работу в села, поселки и города с населением до 50 тыс. человек.

1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, акушерок и медсестер, которые трудоустроились в удаленные села и поселки.

Выплату можно потратить по своему усмотрению. Со дня заключения трудового договора необходимо проработать в медучреждении 5 лет. Документы на участие в программе нужно подать в минздрав региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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