Прием заявок на участие в проекте «Герои Кубани» завершился в Краснодарском крае

Проект реализуется по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. Это продолжение федеральной программы «Время героев».

Задача проекта — создать условия участникам специальной военной операции для реализации накопленного опыта на благо региона.

«Проект Краснодарского края «Герои Кубани» очень важен и нужен. Из огромного количества заявок будут отобраны лучшие наши воины, которые прошли много сложных этапов своей жизни», — сказала член общественного совета «Герои Кубани» Светлана Недилько.

«Я уже в приемной губернатора работал, проходил практику, когда учился на первом курсе магистратуры. Меня это сподвигло. Когда для человека что-то делаешь, меня воодушевляет это», — поделился участник проекта «Герои Кубани» Александр Левкин.

Регистрация участников велась больше месяца. Следующим этапом станет тестирование, где оценят управленческий потенциал, аналитические способности и уровень подготовки. До конца весны пройдут индивидуальные собеседования с экспертами и представителями проекта. В июне участники покажут стратегическое мышление в деловых играх.

«Опытные профессионалы будут корректировать этот процесс обучения для того, чтобы отобрать 100 самых достойных ветеранов, жителей Краснодарского края, которые с сентября продолжат обучение в очном формате», — отметил член общественного совета «Герои Кубани» Александр Старовойтов.

Победители проекта «Герои Кубани» получат возможность прохождения образовательной программы в Президентской академии по направлению «Государственное и муниципальное управление».

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