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Прием заявок на участие в летних программах технопарка «Кванториум» стартовал в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/priem-zayavok-na-uchastie-v-letnih-programmah-tehnoparka-kvantorium-startoval-v-krasnodarskom-krae
Прием заявок на участие в летних программах технопарка «Кванториум» стартовал в Краснодарском крае
Фото t.me/minkovaanna23

Принять участие может каждый желающий в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом 28 июля сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Участники «Кванториума» смогут бесплатно получить навыки по программе «Разработка и программированию», а также узнать про проектирование моделей для 3D-принтера.

Занятия будут проходить до 31 августа в Краснодаре на улице Рашпилевская, 36/2.  Записаться можно здесь.

«В Краснодарском крае работают четыре мобильных «Кванториума», где школьники из сельской местности и труднодоступных территорий могут пройти обучение по программам допобразования. С начала года в них уже получили новые знания около 6,5 тыс. ребят со всей Кубани», — написала Анна Минькова в Telegram.

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