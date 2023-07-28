Прием заявок на участие в летних программах технопарка «Кванториум» стартовал в Краснодарском крае

Принять участие может каждый желающий в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом 28 июля сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Участники «Кванториума» смогут бесплатно получить навыки по программе «Разработка и программированию», а также узнать про проектирование моделей для 3D-принтера.

Занятия будут проходить до 31 августа в Краснодаре на улице Рашпилевская, 36/2. Записаться можно здесь.

«В Краснодарском крае работают четыре мобильных «Кванториума», где школьники из сельской местности и труднодоступных территорий могут пройти обучение по программам допобразования. С начала года в них уже получили новые знания около 6,5 тыс. ребят со всей Кубани», — написала Анна Минькова в Telegram.

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