Прием заявок на конкурс профессионального мастерства стартовал на Кубани

Ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства в сфере молодежной политики — это отличная возможность для каждого продемонстрировать свои знания и навыки, развить профессиональные компетенции и открыть новые возможности для карьерного роста. Об этом в своем Telegram-канале 4 сентября написала вице-губернатор края Анна Минькова.

Она рассказала, что в конкурсе могут принять участие

специалисты и руководители сферы молодежной политики и подведомственных им учреждений;

специалисты сельских поселений муниципалитетов;

специалисты по работе с молодежью вузов и колледжей.

«Конкурс проводится с сентября по ноябрь в несколько этапов. Важное условие — участники должны иметь подтвержденный стаж работы в сфере молодежной политики не менее одного года», — отметила Минькова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября на сайте «Молодежь России».

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