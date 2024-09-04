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Прием заявок на конкурс профессионального мастерства стартовал на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/priem-zayavok-na-konkurs-professionalnogo-masterstva-startoval-na-kubani
Прием заявок на конкурс профессионального мастерства стартовал на Кубани
Фото t.me/minkovaanna23

Ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства в сфере молодежной политики — это отличная возможность для каждого продемонстрировать свои знания и навыки, развить профессиональные компетенции и открыть новые возможности для карьерного роста. Об этом в своем Telegram-канале 4 сентября написала вице-губернатор края Анна Минькова.

Она рассказала, что в конкурсе могут принять участие

  • специалисты и руководители сферы молодежной политики и подведомственных им учреждений;
  • специалисты сельских поселений муниципалитетов;
  • специалисты по работе с молодежью вузов и колледжей.

«Конкурс проводится с сентября по ноябрь в несколько этапов. Важное условие — участники должны иметь подтвержденный стаж работы в сфере молодежной политики не менее одного года», — отметила Минькова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября на сайте «Молодежь России».

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