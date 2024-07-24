Прием заявок на конкурс для компаний-участников нацпроекта стартовал на Кубани

Краевые предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» поделятся лучшими практиками наставничества на всероссийском конкурсе. Документы можно подать на сайте Минэкономразвития РФ до 27 сентября.

Конкурс «Лучшие практики наставничества ― 2024» проводят уже в шестой раз, он каждый год привлекает сотни участников, отметил замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

«Он направлен на развитие системы профориентации, поддержку молодых специалистов, поощрение наставников, создание условий для раскрытия и эффективного применения потенциала каждого работника», ― добавил он.

Кубань на всероссийском конкурсе могут представить победители регионального этапа в каждой из номинаций. По словам министра экономики края Алексея Юртаева, участие в нацпроекте позволяет кубанским предприятиям сформировать значительную систему наставничества, позволяющую передавать опыт молодым специалистам, ускорять адаптацию новых работников, повышая общую эффективность работы.

«Наши предприятия готовы делиться лучшими практиками со всей страной. Уверен, они достойно представят регион на всероссийском этапе», ― подчеркнул Юртаев.

Победителей среди предприятий, внедряющих бережливые технологии в рамках нацпроекта, на конкурсе определят в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии».

Нововведением этого года станут соревнования организаций туриндустрии. В этой номинации опытом поделятся как участники нацпроекта, так и компании, не входящие в него. Итоги всероссийского этапа конкурса подведут на церемонии награждения в декабре этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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